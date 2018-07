Kunnan myöntämä sosiaalinen luototus voi olla vaihtoehto pikavipeille – käytetään eniten velkojen järjestelyyn

– Lainapääoman lisäksi pitää luoda tietyt järjestelmät, joilla luottoa haetaan, myönnetään ja maksetaan takaisin. Luoton antaminen on aina myös riski. Kun asiakkaalle myönnetään sosiaalista luottoa, siihen pääsääntöisesti liitetään tueksi myös muita sosiaalityön muotoja, Kuntaliiton erityisasiantuntija Ellen Vogt kertoo.

Luottoehdot vaihtelevat



– Joissakin kunnissa myönnettävien lainojen suuruus on 1 000–2 000 euroa. Muutamalla paikkakunnalla yläraja on 10 000 euroa, ja suurimmat sosiaaliset luotot myönnetään Helsingissä, jossa lainan suuruus voi olla 15 000 euroa, kertoo sosiaaliseen luototukseen perehtynyt johtaja Minna Backman Takuusäätiöstä.

– Tänä päivänä sosiaalista luottoa käytetään eniten velkojen järjestelyyn. Yhdistellään kalliita pikavippejä yhdeksi isoksi, mutta edulliseksi luotoksi. Muutaman velan kanssa ihminen aina pärjää, mutta kun niitä on liikaa, ei asioita voi enää hoitaa, Backman sanoo.

Luottotappiot pieniä



– Luoton voi saada vain, jos on luotonmaksukykyä. Tyypillinen luoton saava asiakas on pienituloinen palkansaaja tai eläkeläinen, kertoo Vantaan kaupungin täydentävän toimeentulotuen yksikön vastaava ohjaaja Kirsi Hellman.

Vantaalla sosiaalinen luotto on maksimissaan 10 000 euroa ja laina-aika on 5 vuotta. Korko on tällä hetkellä pyöreä nolla ja muita kuluja ei peritä.