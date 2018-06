Kunnan rohkea kokeilu: Lapset pääsevät koulusta tiistaisin viimeistään kello 14 – sitten alkavat ilmaiset harrastukset

Video: Mikä cheerleading-harrastuksessa on parasta?

Pilotissa on mukana kahdeksan koulua Klaukkalasta sekä Nukarin ja Röykän koulut. Näiden koulujen oppilaille tarjotaan mahdollisuus osallistua koulupäivän päätteeksi ilmaiseen harrastustoimintaan.

– Tavoitteena on tarjota kaikilla halukkaille lapsille touhua ja tekemistä koulupäivän jälkeen ja niin sanottu aito harrastus, koordinaattori, liikunnanopettaja Ari Murole kertoo ja jatkaa, että kerhojen on tarkoitus olla laadukkaita, mutta matalalla kynnyksellä osallistuttavia.

Kerhotoiminnasta vastaa kolmas sektori

Harrastuskerhot alkavat heti koulupäivän päättyä ja ne on tarkoitettu 1.–9. luokan oppilaille. Nurmijärvi on pieni kunta, joten siellä kerhojen sisällöstä ja niiden vetämisestä vastaavat kolmennen sektorin toimija eli paikalliset yhdistykset ja seurat. Nurmijärvi on tiettävästi ensimmäinen, jossa kerhotoiminnasta vastaa kolmannen sektorin väki eikä kaupunki tai kunta.