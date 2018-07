Kunnan uusi pyörätie voi pian saada valtion rahaa – Tarkoitus edistää pyöräilyä terveys- ja ympäristösyistä

– Samalla kaupungeissa pyörämatkojen määrä on paikoin lisääntynyt paljonkin: Helsingin niemen rajan ylittävien pyöräilijöiden määrä on laskentojen perusteella lisääntynyt lähes puolella viimeisten kymmenen vuoden aikana.

– Todella paljon on ollut yhteydenottoja kunnista. Niitä on tullut ympäri Suomea. On pientä kaupunkia, vähän isompaa ja haja-asutusalutta. Kiinnostus ja tarve kentällä on olemassa, sanoo johtaja, liikenneneuvos Sabrina Lindström liikenne- ja viestintäministeriöstä.