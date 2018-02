Kunnat eivät halua kokeilla ruotsin vaihtoehtoja kouluissa – ei kiinnosta edes itärajalla

Tähän aamuun mennessä Opetushallitukseen oli saapunut vain Kaustisen hakemus. Lisäksi ainakin Savonlinna on jättämässä hakemuksen. Muutamat kunnat päättävät asiasta näinä päivinä, mutta joka tapauksessa hakijamäärä jää pieneksi.

Itä-Suomesta ei hakemuksia

Kokeilu ei kiinnosta edes Itä-Suomessa, jossa venäjän kielen opiskelua on pidetty pitkään tärkeänä. Esimerkiksi yksikään Pohjois-Karjalan kunta ei hae kokeilulupaa.

– Ei olla hakemassa. Huoltajilta ja lapsilta on kysytty, mutta hirveää kiinnostusta ei ole mistään suunnasta tullut, perustelee Tohmajärven kunnan sivistysjohtaja Matias Valoaho.

Jatko-opinnot epäselviä



Valoaho on huolissaan myös siitä, miten kokeilumalli vaikuttaisi nuorten kielten opiskeluun peruskoulun jälkeen.

– Virkamiesruotsia tarvitaan täällä Tohmajärvelläkin. Meillä on potentiaalisia työpaikkoja sekä Tullissa että Rajavartiostossa, Valoaho muistuttaa.

Terho myöntää puutteet



Kokeilu on ollut tärkeä sekä Sinisille että Perussuomalaisille. Korean kisoista tavoitettu Sinisten puheenjohtaja, ministeri Sampo Terho on pettynyt.

– On se harmillista jos tämä hieno tilaisuus jää nyt käyttämättä koska tämä on ainutlaatuinen mahdollisuus edistää kielivapautta. Malli oli pitkien neuvottelujen ja kompromissien lopputuote niin kuin politiikassa usein, Terho muotoilee.

Kunnissa supistaan, että kokeilun reunaehdot on tahallaan tehty niin tiukaksi ettei hakijoita tulisi. Tällä tavalla suojeltaisiin tietoisesti ruotsin kieltä.

– Pitää paikkansa, että kielilainsäädäntöön on vaikea tehdä poikkeuksia edes tällaisen pienen kokeilun verran. Kielivapautta kuitenkin toivotaan laajemmin kuin nyt kuntia on tulossa kokeiluun mukaan, Terho arvioi.

"Kuraa niskaan"



Terho muistuttaa vielä, että hallitus on varannut kokeiluun rahoituksen. Sen turvin mukaan voitaisiin ottaa enimmillään 2200 oppilasta.

– Tiedettiin, että kuraa tulee niskaan. Malli on haastava, opetusneuvos Anu Halvari kommentoi.

– Kokeilua säätelevät perustuslaki, kielilaki ja kokeilulaki. On me täällä ne luettu kun hakulomaketta tehtiin. Me toteutamme tässä kokeilulakia ja piste, Halvari korostaa.