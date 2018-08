Kunnat etsivät säästöjä, kärsijöinä koululaiset: Serpentiinikiemurat tekevät alle 10 kilometrin matkasta 2,5 tunnin reissun!

Suomessa on noin 120 000 oppilasta, joilla on yli viiden kilometrin mittainen yhdensuuntainen koulumatka ja siten lakisääteinen oikeus koulukuljetukseen. Tämä vastaa reilua viidennestä kaikista perusopetuksen oppilaista.

Lain mukaan koulukyyti saa kuluttaa alakoululaisen päivästä enintään 2,5 tuntia. Lehtolan mukaan viime vuosina on havahduttu siihen, että kilometreillä on yhä vähemmän tekemistä matkaan käytetyn ajan kanssa.

– Enenevissä määrin on sillä tavalla, että oppilaalla, jonka koulumatka on jopa alle 10 kilometriä, (matka) saattaa kestää sen juuri ja juuri 2,5 tuntia, Lehtola kuvaa.

Ilmiö on uusi, sillä Lehtolan mukaan tällaisiin tapauksiin ei vielä 10 vuotta sitten juuri törmätty.

– Kun koulukuljetusreitit on optimoitu äärimmilleen, lapsi menee alkuvaiheessa reittiä kyytiin, istuu siellä koko serpentiinireissun kylät ja notkelmat ja sitten vihdoin pääsee kouluun. Tällä tavalla näennäisesti lyhyt koulumatka muuttuu todella pitkäksi, Lehtola kuvaa.

Samankaltaisissa kunnissa suuria eroja



– Kun ennen on kunnassa ollut vaikka viisi kuljetusreittiä, niin on luovuttu kahdesta kokonaan ja yhdistetty jäljelle jääneet kolme näihin lakkautettuihin, hän kuvaa.

– Yllättävän paljon on kuntakohtaisia eroja, Lehtola sanoo.

Kaikkiaan kuljetusoppilaita on eniten Itä-Suomessa, jossa kolmasosa lapsista on oikeutettu kyyteihin. Vähiten kuljetusoppilaita on Etelä-Suomessa.