Kunnat kisaavat ydinvoimalan työntekijöiden asuinpaikasta: Rantatontteja ja kansainvälisiä kouluja

Työntekijöitä on vasta vajaat 400, mutta he tulevat 22 eri maasta ja määrä kasvaa koko ajan. Rakentamisvaihe tuo nelisen tuhatta työntekijää vuosikausiksi alueelle, myös heidän asuinkuntansa kiinnostaa kuntia.

– Halusimme, että markkinointi on täysin avointa ja kaikki halukkaat kunnat voivat olla mukana. Kaikki eivät päässeet tapahtumaan videoineen, joten sanoisin että parikymmentä kuntaa on mukana tarjoamassa asuinpalveluja, sanoo yhteiskuntasuhteiden konsultti Inkeri Kerola Fennovoimalta.

Pyhäjoki sijoittuu puolen tunnin matkan päähän Raahesta ja Kalajoelta, Ouluun ja Kokkolaan on reipas tunti matkaa. Myös Ylivieska on järkevän matkan päässä ja välille jää lukuisia pieniä kuntia, joilla on tarjota merenrantatontteja ja pienen kunnan idylliä.