Kuntaliitto: Suomessa jää ilmoittamatta tuhansia lapsiin kohdistuvia väkivaltaepäilyjä

Ilmoituskynnys yhä korkea



Ilmoituskynnys niin lastensuojeluun kuin poliisille on edelleen korkea aikuispsykiatriassa, päihdepalveluissa, neuvoloissa, terveydenhuollossa, varhaiskasvatuksessa ja koulussa. Keskeinen syy on tietämättömyys.



– Edelleenkin aivan peruspalvelujen tasolla on suurta tietämättömyyttä siitä, että heillä on suora ilmoitusvelvollisuus poliisille, kun he epäilevät lapsen joutuneen pahoinpidellyksi tai hyväksikäytetyksi. Liian paljon on sitä että ei tiedetä, jolloin asiat viivästyy ja ilmoituksia jää tekemättä.



Kuntaliiton selvityksen mukaan ongelmat ovat vakavia. Asiantuntija arvioi, että Suomessa jää vuositasolla tuhansia lapsiin kohdistuvia väkivaltaepäilyjä ilmoittamatta.