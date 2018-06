Kuntaliitto: Usean kunnan sote-menot eivät kasvaneet – tulos oli yllättävä

Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Hanna Tainio arvioi MTV:lle, että tulos on yllättävä.

– Yllättävää kylläkin, menot ovat laskeneet tällaisena aikana. Tässä on usean vuoden ajan kunnissa ollut epävarma tilanne, että kannattaako omaa toimintaa kehittää. Siitä huolimatta kehitykseen on pystytty ja iso osa kuntien henkilöstöstä on mukana tässä.