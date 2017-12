Kuolleena löydetyn 13-vuotiaan espoolaispojan äiti: "Poikamme eli lyhyen elämänsä erittäin onnellisena"

– On allain avaruus ja tähtipolku kauas vie. On toinen maailma, on hämäräinen tie. On tähtiaika uus ja taivaansini määränpää, kun pilven portaisiin vain kevyt jälki jää. Joku jää katsomaan, kuka lentää noin. Itsekin hämmästyn kun lentää voin. On jäätä avaruus ja selkääni mä siivet sain. On kuu niin sininen mun lentomatkallain.