Kuu pimenee nyt yli tunniksi – pilvet suomalaiskatsojien kiusana

Nyt kuitenkin esirippu on edessä, sillä pimennys jää näkemättä Suomessa pilvipeitteen takia.

– Kun kuu tuolla pohjoisessa nousee kello 14.40 pimennys on jo alkanut osittain.

Koko pimennyksen kesto alusta loppuun on noin viitisen tuntia.

Varjo avaruudessa



Edellinen täydellinen kuunpimennys on ollut vuonna 2015, seuraavaa odotellaan jo heinäkuussa. Mitään harvinaisuuksia pimennykset eivät ole.

– Koko maapallolla on vuosittain 2-4 kuunpimennystä, mutta ne eivät välttämättä näy täällä Suomessa, Liljeström sanoo.

Kuun rata on soikea ja kiertyy maapallon ympäri. Suurimman osan ajasta kuu kulkee maapallon varjon ylä tai alapuolelta.

Kun kuu on suorassa linjassa maan ja auringon kanssa, seuraa pimennys.

Sarjapimennys



Kuun- ja auringonpimennykset tulevat yleensä 2-3 pimennyksen sarjoissa. Liljeströmin mukaan tulevana kesänä on meilläkin katseltavaa, jos vain sää suosii.

– Heinäkuussa on auringonpimennys, joka ei kyllä näy meillä. Mutta sitten on kuunpimennys, joka näkyy ja sitten vielä näkyvä auringonpimennys.

Auringonpimennys on kyseessä silloin, kun kuu on maapallon ja auringon välissä. Maan asento on puolestaan määrittää paikan, missä päin maailmaa pimennyksen voi bongata.