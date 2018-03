Kuuluisa suomalaisorkesteri järkyttyi: Ministeriö perii takaisin puoli miljoonaa valtionosuuksia – "Toiminnan jatkuvuus on vakavassa vaarassa"

Tapausta on selvitelty orkesterin mukaan hyvässä yhteistyöhengessä ministeriön kanssa. Orkesterin mukaan kyseinen raportointikäytäntö poikkeaa muiden vastaavien toimijoiden menetelmästä, mutta siitä on sovittu vuonna 1998 ministeriön kanssa.

Ministeriö myöntää omat erheensä

Ministeriön on lain mukaan määrättävä liikaa annettu tuki palautettavaksi. Orkesteri kuitenkin muistuttaa, että etu voidaan jättää määräämättä palautettavaksi, jos palautettava etuus on vähäinen tai jos palauttamista tai koron perimistä on pidettävä kohtuuttomana. Orkesterin mukaan kyseessä on nyt kohtuuton summa takaisinperittäväksi, vaikka ministeriö on kohtuullistanut palautettavaa summaa.