Kuunpimennyksen jälkeen luvassa on huonoja uutisia revontulten ystäville: "Aurinko on tekemässä jotain, jota emme tarkkaan tiedä"

– Keskiviikon täydellisen kuunpimennyksen jälkeen seuraavan kerran ilmiö on nähtävissä Suomessa heinäkuun 27. päivänä.

– Täydellisen pimennyksen aikana Kuu on kokonaan Maan täysivarjon alueella. Kuu ei kuitenkaan ole aivan pimeä, vaan näkyy taivaalla tummanpunertavana tai ruskehtavana. Esimerkiksi tulivuorenpurkaukset voivat vaikuttaa kuunpimennyksen tummuuteen.

– Osittainen kuunpimennys tarkoittaa, että Kuu on osittain Maan täysvarjossa. Kuu voi tuolloin näyttää punertavalta.

Kuunpimennys alkaa ja päättyy puolivarjopimennyksenä. Tätä on vaikea havaita paljaalla silmällä, sillä Kuun kirkkaus himmenee vain vähän.

Superkuu ei välttämättä ole jättiläiskokoinen Kuu



Keskiviikkoinen täysikuu on myös niin kutsuttu superkuu. Tähtiasiantuntijoiden piirissä superkuusta puhuminen ei saa varauksetonta kannatusta.

– Voisin osoittaa mitä tahansa täysikuuta taivaalla ja väittää, että se on superkuu ja sinä uskoisit sen, koska asian voi varmentaa vain mittaamalla Kuun kirkkauden.

Kuu näyttää välillä erittäin isokokoiselta. Silloin Kuu on lähellä horisonttia, ja näkökentässä on esimerkiksi rakennuksia tai puita, joihin Kuuta voi verrata.

– Sitä kutsutaan jopa nimellä kuuilluusio, eli on tunnettu efekti, että se näyttää suuremmalta.

Liljeström huomauttaa, että välillä tapaa myös valokuvia, joissa on kikkailtu esimerkiksi kameran objektiivin polttoväleillä, jolloin Kuu saadaan näyttämään jättimäisen suurelta.

Revontulet hiipunevat etelässä



Entä millaiset ovat taivaanmerkit muutoin? On mahdollista, että luvassa on erilaisia haloilmiöitä ja keinovalopilarimetsiä, jos pakkaset kiristyvät. Revontulia voisi näkyä lähiviikkoina vielä etelässäkin, arvioi Liljeström. Etelä-Suomessa on viime vuosina ollut poikkeuksellisen näyttäviä revontulia, mutta edessä voi olla rauhallisempi jakso.