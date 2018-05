Kuusi laudaturia ja viisi eximiaa kirjoittanut Karlos tähtää lääkikseen voidakseen auttaa ihmisiä: "Hyvältä tuntuu"

Luonto ja lukeminen lähellä sydäntä



Ylioppilaskirjoitusten tulos ei tullut Koposelle varsinaisena yllätyksenä, sillä koulu on aina sujunut erinomaisesti. Hän suoritti tutkinnon kolmen peräkkäisen kirjoituskerran aikana.

Kirjoitettujen aineiden luettelo on hengästyttävä: biologia, maantiede, lyhyt saksa, pitkä englanti, pitkä matematiikka, pitkä ranska, pitkä ruotsi, kemia, historia, äidinkieli ja fysiikka.

Lukio-opiskelu ei Karlos Koposen mielestä ole mahdottoman vaikeaa, ja opiskelun vastapainona hän harrastaa muun muassa luonnossa pyöräilyä ja lenkkeilyä. Myös lukeminen on hänelle tärkeä harrastus.

Kahdeksan laudaturin kirjoittajia neljä



Karlos Koposen lisäksi yksitoista ainetta kirjoitti opiskelija Someron lukiosta. Hänen saaliinsa on viisi laudaturia ja kuusi eximiaa.

Kahdeksan laudaturin kirjoittajia on puolestaan neljä. Heistä paras on laudaturien lisäksi kaksi eximiaa kirjoittanut opiskelija Vasa gymnasiumista. Kolme muuta kirjoitti kahdeksan ainetta ja sai niistä kaikista laudaturit. He tulevat Lappeenrannan lyseon lukiosta, Mikkelin lukiosta ja Helsingin Suomalaisesta Yhteiskoulusta.