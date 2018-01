Kuusi tärkeää kysymystä Suomeen saapuvista pandoista: Voiko lumipyry estää Lumin ja Pyryn laskeutumisen?

Lentokentällä on odotettavissa tervetuliaiseremonia, jonka MTV Uutiset näyttää suorana aamulla kello 9 alkaen.

1. Voiko aamun lumimyräkkä estää Lumin ja Pyryn laskeutumisen?



Pandat ovat parhaillaan Kiinassa sisäisellä siirtymätaipaleella kohti Chengdun lentokenttää Niiden on määrä lähteä Kiinasta varhain aamuyöllä Suomen aikaa ja laskeutua Helsinki-Vantaalle aamukymmenen aikaan.

– Kenttä on tämänhetkisen tiedon mukaan auki normaalisti.

Luhta kuitenkin lisää, että viime kädessä lennonjohto tekee muutospäätöksen jos siihen on aihetta.

2. Mitä jos lennolla tapahtuu jotain?



Tätä varten koneessa on kaksi suomalaista ja yksi kiinalainen eläinlääkäri sekä hoitajia. Pandojen lentomatka sujuu hämärässä valaistuksessa ja viileässä lämpötilassa, kertoo eläinlääkäri Heini Niinimäki.

– Pandat mahtuvat liikkumaan niisssä jonkin verran, Niinimäki sanoo. Matkaeväinä on paljon omenoita, porkkanoita, pandakakkua ja tietysti bambua. – On tärkeää, että ruokailurytmi säilyy, lisää eläinlääkäri Anna Palmroth.

3. Millaisella lentokoneella pandoja kuljetetaan?



4. Missä yleisö voi nähdä pandat ja milloin?



Pandojen saapuminen on ollut kaikissa maissa suuri seremonia, niin myös Suomessa, ja MTV seuraakin saapumista netissä suorana.

5. Käytetäänkö pandoista suomenkielisiä vai alkuperäisiä nimiä?



– Tyttäreni on Lumi ja Pyryssä on vähän särmää, Lepistö sanoi arvonnan selvittyä. Samat nimet ovat sattumalta myös Ähtärin kunnanjohtajan lapsilla.

Eläinlääkäri Heini Niinimäki kertoo, että Lumi, eli Jin Bao Bao on jo oppinut tunnistamaan hänet äänestä.

6. Kuinka kauan pandat ovat Suomessa?



Pandapariskuntien suojeluohjelman ajatus on, että ne voisivat lisääntyä ja siihen voi mennä vuosia.

Pandat ovat luonnossa melkoisia yksineläjiä, jotka tulevat yhteen vain helmi-toukokuun aikana. Naispandalla on vuodessa vain kolme päivää, jolloin hedelmöittyminen on mahdollinen ja yksi niistä on paras.