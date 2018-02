Kuva: Helsinkiläiseltä terveysasemalta karmea virhe – potilaiden arkaluontoisia papereita pitkin poikin käytävää

Terveysasema: Kyseessä virheellinen menettely

– Kyseessä on ollut virheellinen menettely potilasarkiston muuttoon liittyen. Virhe on korjattu heti, kun se on havaittu, eikä potilastietoja ole joutunut vääriin käsiin. Pahoittelemme virhettä! Terveysasema kirjottaa Facebookissa.