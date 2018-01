"Kuva on aito, lumi ei" – Lumitykit tupruttivat kuuset valkoisiksi, mutta latuja ne eivät saa aikaiseksi

Kyse ei kuitenkaan ole paikallisesta lumisateesta, vaan valkoinen peite on peräisin lumitykeistä, joilla yritetään tahkota maahan latua.

Lumitykkien aikaansaannos vetistä

Lunta ei kuitenkaan valitettavasti Paloheinästäkään kuvan puiden lisäksi juurikaan löydy. Lumitykeillä yritetään kyllä saada aikaan latua, mutta vetistä on, kertoo liikuntapaikkahoitaja Jouni Hirvonen.

– Lumitykit laitettiin päälle sunnuntaina, mutta tulos on huono, koska pakkasta ei ole ollut kunnolla.

Jos pakkasta on vähemmän kuin kaksi astetta, tykit joudutaan laittamaan kiinni. Hirvosen mukaan koneita on jo jouduttu sulkemaan, kun ilma on lämmennyt.