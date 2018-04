Kuvat ei herkille: Hylkeiden veriset ruhot jäällä puhuttavat Kotkassa – "Järkyttävää kaikkinensa"

Kalastuspiireissä mukana pyörivän haastateltavan mukaan kysymys hylkeistä kalastusalueilla on herättänyt kiivasta keskustelua alueella aiemminkin.

– Kuvan ottopaikan lähellä on rysäavanto, missä hylkeet kulkevat. Eli erittäin suurella todennäköisyydellä hylkeet ovat kuolleet rysään tai ne on tapettu siihen viereen, haastateltava pohtii.

Kalastajan kannalta rysällä kalastaminen ei vahingoita kaloja ja alimittaiset kalat on mahdollista päästää vapaaksi.

Haastateltavan oma arvio hylkeistä on, että "on enemmän kuin todennäköistä, että ne ovat hukkuneet tai ne on tapettu".