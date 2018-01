Kuvat: Jatkosodassa käytetty valonheitin syöksee seitsemän kilometrin valopaaden viikonloppuna Helsingissä – käyttö vaati poikkeusluvan

Lux Helsingissä on tänä vuonna näytillä ja toiminnassa jatkosodassa käytetty valonheitin. Heittimen valokeila yltää seitsemän kilometrin korkeuteen ja sen käytölle on haettu erityislupa lähilennonjohdolta, jottei se häiritse lentoliikennettä.

Pekka Kääriäinen on kuljettanut kaksi tonnia painavaa heitintä tänään Lahdesta Helsinkiin. Se kytketään päälle huomenna.

– Se on kuljetettu rekan lavalla. Tuomme sen Senaatintorille, laskemme sen alas ja hilaamme sen perävaununa Unioninkadun kautta paikalleen torikortteleihin, selittää Kääriäinen.

Valonheittimessä on pyörät ja se olisi voitu kytkeä myös perävaunuksi – kyyti olisi kuitenkin ollut sen verran hidasta, että se päätettiin kuljettaa lavalla.

Valonheittimessä on pyörät ja se olisi voitu kytkeä myös perävaunuksi – kyyti olisi kuitenkin ollut sen verran hidasta, että se päätettiin kuljettaa lavalla.

Valonheitintä on käytetty ilmatorjunnan apuna jatkosodassa. Sodan jälkeen se on ollut puolustusvoimien hallussa ennen kuin se myytiin vanhentuneena.

Valonheitin on nyt kunnostettu toimintakuntoiseksi – se toimii yhtä hyvin kuin sodan aikana.

– Tällä on seurattu pimeässä esimerkiksi tulenjohtoa, kun ilmatorjunta on pyrkinyt ampuman vihollisen hävittäjiä alas. On autettu saamaan koneeseen näköyhteys, Kääriäinen selittää valonheittimen käyttötarkoitusta.