Kuvat: Kuljetusautosta pudonneen sonnin elämä päättyi poliisin luotiin ja ojaan – eläin oli muutenkin viimeisellä matkallaan

– Poliisin mukaan he saivat sonnin lopetettua kohtuullisen helposti. Ihmisiä tai autoja ei varsinaisesti ollut vaarassa, sillä tapahtumapaikkaa ympäröivät pellot. Toki loukkaantunut eläin on aina arvaamaton, mutta tässä tapauksessa sonni oli satuttanut itsensä pahasti. Se on todennäköisesti kierinyt tiellä jonkin verran ja katkonut luita siinä rytäkässä.