Kuvat: Lux-festivaali houkutteli ihmisiä liikkeelle – 11 uutta valotaideteosta piristi Helsingin keskustaa

Esimerkiksi Kasarmikadun keskelle on asetettu merikontti, johon kuusi suomalaista graffititaiteilijaa on valmistanut ultraviolettivalossa katsottavan yhteisteoksen.

Tapahtumassa nähdään ultraviolettigallerian lisäksi kymmenen muutakin valotaideteosta. Esimerkiksi Kasarmitorilla nähdään palestiinalais-libanoninlaisen Alaa Minawin neonvaloteos My light is your light. Se kuvaa pakolaisperhettä.