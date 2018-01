Kuvat: Maakotka hyökkäsi Juhan kissavanhuksen kimppuun vain metrien päässä kotiovesta – "Ei ollut mitään tehtävissä"

Kilpeläisen veljellä on talon vieressä poroaitaus. Niiden vasomiskausi alkaa keväällä.

Kotkan tappama Tupsu-kissa oli yli 20-vuotias. Alkujaan kissa on ollut veljentyttären, mutta Kilpeläisellä se on ollut toistakymmentä vuotta.

Kilpeläisen mukaan talon ympäristössä on noin kymmenen kilometrin säteellä kolme kotkanpesää.

– Kommentteja on tullut puolesta ja vastaan. Monet ovat sanoneet, että miksi ei heti menty väliin. Ei sitä kuultu, kun kotka kissaan iski, ja kissalla oli jo siinä vaiheessa henki pois. Osa sanonut, että kotkalta pitäisi ottaa henki pois, mutta se on rauhoitettu lintu ja petolintuhan se on.