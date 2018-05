Kyberrikolliset kiinnostuivat potilastiedoista – "Siellä on yhteiskunnan avainhenkilöiden tiedot"

Tietojen käyttäjien oltava tarkkana

Kyberturvallisuudessa tärkeää on pitää järjestelmät ajan tasalla ja muutoinkin teknisesti suojattuina. Miltei yhtä tärkeää on pitää ihmisten osaaminen ja ymmärrys päivitettynä.

– Suurin haavoittuvuushan on ihmisissä. Eli me ihmiset teemme virheitä ja monien tutkimuksien mukaan tämä niin sanottu insider-riski eli sisältäpäin tuleva riski on jo yli puolet, eli se tarkoittaa sitä, että ihmiset pitäisi kouluttaa paremmin, jotta he eivät tee tyhmiä virheitä ja sitä kautta sitten tiedot eivät vuoda, muistuttaa Aapo Cederberg.