Kylmyys pitää pintansa pääsiäisenä: Pakkaspäiviä vielä ensi viikolla etelässä asti – viikonloppuna toiveita lauhtumisesta

MTV Uutisten meteorologi Liisa Rintaniemi kertoo, että pääsiäisviikolla on tarjolla vuodenaikaan nähden hyvin kylmiä päiviä, auringonpaistetta, purevaa tuulta ja pakkasöitä.

– Lounaassa on vielä huomenna sunnuntaina kivan keväistä ja lämmintä, yleisesti 5 astetta plussaa. Maan eteläosassa on yleisemminkin lämpöasteita. Pohjoisesta virtaa kuitenkin aiempaa kylmempää ilmaa, eli pohjoisin Suomi jää selvästi pakkaselle. Maan keskiosassa on liikkeellä myös lumisateita, jotka ovat paikoin aika sakeita. Eli ajokeli voi olla luminen.