Kymmenen metrin kuoppa ja Suomen kallein savupiippu – taidemuseo Amos Rex avataan yleisölle elokuun lopussa

Missä ennen oli kymmenmetrinen monttu, on nyt pian uudistettu aukio. Paikalta on ajettu tonneittain maata ja kalliota pois uuden yhteisöllisen piha-alueen tieltä.

Aukion keskellä kohoaa kenties Suomen kallein savupiippu: Museoviraston suojelema vanha Lasipalatsin piippu on seisonut koko rakennusvaiheen jämähtämättä paikoillaan, vaikka sen alta on kaivettu kymmenen metriä maata pois.

Sata videoprojektoria mahdollistaa pääsyn toiseen ulottuvuuteen

– Amos Rex on museo, joka on teknisesti niin viimeisen päälle varusteltu, että se on valmis taiteen ennakoimattomaan muutokseen. Mehän emme voi mitenkään tietää, millaista taidetta tulevaisuudessa on, Riitamaa kertoo.