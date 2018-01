Kysely: Naiset miehiä tyytymättömämpiä työpaikkoihinsa ja pomoihinsa, voi näkyä sairauspoissaoloissa

Accountor-konserniin kuuluvan konsulttiyritys HR4:n työntekijäkyselystä ilmenee, että jopa neljännes naisista kokee, ettei saa esimieheltään tukea työssä onnistumiseen. Miehistä tätä mieltä on noin joka viides.

– Mitä tyytymättömämpi työntekijä on esimiestyöhön, sitä enemmän hänellä on sairauspoissaoloja. Tämä on asia, joka kannattaisi ottaa todella vakavasti jokaisella työpaikalla, HR4:n tutkimusliiketoiminnan johtaja Teemu Putto painottaa.