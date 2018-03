Laajasalolle kysymyslistan tehnyt Korhonen: Talousasioiden selvittelyssä päästy nyt alkuun, mutta epäselvyyksiä on vielä paljon

– Huoli ja kysymys siitä, toimitaanko oikein, on hyvä. Mutta se menettely, jolla tämä asia tuotiin esille, ei ollut mielestäni viisas, kohtuullinen tai oikea. Jos ajatellaan, että tästä tehtiin satoja uutisia, voi kysyä lopputulokseen suhteutettuna, että oliko mittasuhde oikea?

Korhosen mukaan Helsingin seurakuntayhtymä oli tehnyt asiasta sisäistä tarkastusta aiemmin, mutta asia ei edennyt mihinkään. Hän pitää hyvänä asiana, että Laajasalon talousasioiden selvittelyssä on päästy alkuun Maura audit -yhtiön selvityksen avulla.

Korhosen mukaan epäselvyyksiä on vielä runsaasti. Korhonen aikoo pyytää Laajasalon lisäselvityksiä puuttuvista kuiteista ja tiedoista Maura auditilta asiakirjajulkisuuden perusteella.

– Raportissa on hyvää se, että nyt Laajasalo on toimittanut tietoja puuttuvista kuiteista ja selitteistä. Maura audit tosin kommentoi, että he eivät ota kantaa lisäselvitysten paikkansapitävyyteen.