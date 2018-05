Lääkärit pitivät mielenterveyspotilaana, oikean hoidon saaminen kesti vuosia: Marjatta sairastaa borrelioosin harvinaista muotoa

– He sanoivat, että kuvittelin kaikki oireeni ja minua pidettiin täysin luulotautisena, Valonen muistelee MTV Uutisten haastattelussa.

– Se on kyllä meidän kohdallamme ennemmin sääntö kuin poikkeus.

Meillä Valonen viittaa niihin, joilla on sama diagnoosi, jonka hän sai 20 vuoden taistelun jälkeen. Keskushermostoon levinnyt borrelioosi eli neuroborrelioosi.

”Olen elänyt kuin hidastetussa elokuvassa”



Vuosien mittaan Valonen on kokenut lähes kaikki oireet, joita neuroborrelioosiin voi liittyä.

Lukeminen ja kirjoittaminen on ollut vaikeaa, samoin puheen kuunteleminen ja pitkien tekstien lukeminen. Työmuistissa on ollut suuria ongelmia ja tavaratkin putoilleet käsistä. Ympäristön hahmottaminen on ollut vaikeaa.