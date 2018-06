Lääketieteen huikea saavutus: Kun Daniel syntyi, hän oli täysin kuuro – nyt 2-vuotias pikkupoika kuulee robottikorvien avulla ja juttua riittää

Aurinkoisena, kesäkuisena aamupäivänä Riihimäellä asuva 2,5-vuotias Daniel on täynnä vauhtia ja asiaa. Äidin juodessa kahvia Daniel nappaa vesipullonsa ja juottaa siitä Nuuskamuikkuselle.

Kuurous oli todellinen yllätys

Akut lataukseen, laite kuivaimeen

Laitteen niin sanottu lähetinkela napsahtaa kiinni Danielin päähän, hentojen hiusten päälle, magneetin avulla. Ihon alle on laitettu vastakappale leikkauksella, josta muistona Danielin korvien takana näkyy isot, mutta jo haalistumassa olevat arvet.

Useimpien sisäkorvaistutemerkkien puheprosessorit muistuttavat ulkonäöltään perinteistä korvan taakse asetettavaa kuulokojetta. Sisäkorvaistutteen ulkonäkö eroaa kuulokojeesta siten, että korvan takana olevan puheprosessorin lisäksi viistosti korvan takana on myös pieni pyöreä lähetinkela.

Sisäkorvaistute eli sisäkorvaimplantti on leikkauksessa asetettava kuuloapuväline henkilöille, joille vahvinkaan akustinen kuulokoje ei enää tuo riittävää apua kuulemiseen tai puheen erottamiseen. Istutejärjestelmä koostuu ulkoisista osista sekä leikkauksessa asetettavista sisäisistä osista.

Mikä sisäkorvaistute on?

Vaikka laitteita on helppo käyttää, niiden kanssa täytyy olla huolellinen. Korvan taakse menevä osa täytyy laittaa yöksi kuivaimeen, akut pitää muistaa ladata.

Mutta hän on oppinut kertomaan, kun laitteet putoavat. Äidin mukaan poika selvästi tykkää laitteista.

Äiti uupui tietomäärän alle

– Saimme informaatiota niin paljon, että niitä asioita pyöritti vaan mielessään. Olin aika nuori äiti ja kannoin kaikesta todella huonoa omatuntoa. Siitäkin, että Daniel on kuuro, 21-vuotiaana lapsen saanut Julia kertoo.

"Syyllistäminen ei auta"



Isoimmaksi mullistukseksi tuli koulu, josta hän huomasi saavansa voimaa. Nyt hän on valmistumassa lasten ja nuorten vapaa-ajanohjaajaksi.

Vaikka yhteiselo Danielin isän kanssa loppui, kokee Julia elävänsä nyt hyvää arkea. Isä on Danielin elämässä tiiviisti mukana, kesätyökokemukset henkilökohtaisena avustajana saavat Julian silmät säihkymään.

– Uskon, että jokainen vanhempi haluaa parasta lapselleen ja olla arjessa niin hyvä kuin mahdollista. Jos on uupunut ja väsynyt, syyllistäminen ei auta. Omalla kohdallani ratkaisevin asia oli se, että sain heti apua, hän sanoo.

Sielunkumppani löytyi päiväkodista

Daniel aloitti viime syksynä päiväkodissa, jonka toimintaa ja henkilökuntaa Julia kehuu vuolaasti – perhe ja erityisesti Daniel on saanut sieltä valtavasti tukea.

Ja mikä tärkeintä, Daniel on saanut kavereita. Ryhmässä on toinen, vähän vanhempi poika, jolla on niin ikään sisäkorvaistutteet. Hänen kanssaan Daniel löysi heti yhteisen sävelen.