Lahden tietojärjestelmien siivous jatkuu

– Terveyskeskuksien yhteydet on katkaistu, ja ne ovat edelleen poikki niin kauan kun on todettu, että ympäristöt ovat puhtaat. Siihen on kuitenkin nyt varamekanismit joilla toimia, ja potilastietopuolella toiminta on aivan normaalia. Terveyskeskuksissa on häiriöitä, mutta siellä on korvaavia toimintamalleja rakennettu ja rakennetaan, Tuovinen kertoi STT:lle.