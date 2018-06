Lähes koko Suomessa juhlitaan lämpimässä säässä – juhlakansa kiittää, viranomaiset varautuvat valtavaan kiireeseen

– Suuressa osassa maata on tänään aurinkoinen päivä. Varsinkin lännessä ja etelässä, Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja eteläisessä Lapissa on aurinkoisen oloista, kertoo päivystävä meteorologi Juha Jantunen.

Sunnuntaina viileämmät ilmamassat alkavat valua alas pohjoisesta, mutta maan eteläosat pysyvät vielä lämpiminä. Pohjoisessa sää on pilvistä ja lämpötilat 10–15 asteen seudulla.

Poliisi muistuttaa vaaroista

"Vastuu nuorista ja lapsista on kuitenkin ennen kaikkea vanhemmilla. Sopikaa yhdessä lastenne kanssa selvät pelisäännöt juhlimiseen ja kantakaa kasvatus - ja valvontavastuu. Vanhempien on tiedettävä, minne lapset menevät, kenen kanssa ja milloin he tulevat kotiin. ---- Nuoret tarvitsevat turvalliset rajat myös kesälomalla. Ei jätetä teinejä yksin.", poliisi kirjoittaa.