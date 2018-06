Lähes viidennes kokenut ikäsyrjintää työelämässä - vain harva ilmoittaa eteenpäin

Kaikista yleisintä ikäsyrjintä on työtä hakiessa. Vajaa viidennes kyselyyn vastanneista kertoo kohdanneensa syrjintää hakuvaiheessa.

Tällöin syrjintä on yleisintä yli 55-vuotialla, joilla ikäsyrjintäkokemukset lähenevät 30 prosenttia. Toisaalta hakuvaiheessa syrjintää kohtaavat myös kaikista nuorimmat hakijat. Naisten ja miesten välillä ei eroja juurikaan ilmennyt.

Harva ilmoittaa eteenpäin



Vaikka ikäsyrjintää tunnistetaan, vain yksi kymmenestä on ilmoittanut siitä kenellekkään eteenpäin.

Yleisin taho, joille syrjinnästä on ilmoitettu on työnantaja itse. Työnantajalle havaitusta ikäsyrjinnästä on ilmoittanut vain viisi prosenttia vastaajista. Luottamusmiehelle, työterveyshuoltoon tai työsuojeluvalteuutettu ilmoitukset ovat tätäkin harvinaisempia.