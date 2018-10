Lähijunissa lakon takia vartijoita selvästi normaalia vähemmän – VR varautuu arkea rauhattomampaan viikonloppuun

– Vartijoiden määrä on selkeästi normaalia vähäisempi. VR:n turvakeskus on miehitetty ja muutama järjestyksenvalvoja on lähiliikennealueella työssään. Osa vartiointitehtävistä tehdään todennäkoisesti esimiesvoimin, kertoo VR:n turvallisuusjohtaja Pekka Ahola.