Lähisuhdeväkivalta päätyy sovitteluun yhä useammin – monet järjestöt kieltäisivät järjestelyn kokonaan

Lähisuhdeväkivallan sovittelu on kuitenkin jo pitkään ollut kiistanalainen asia. Naisjärjestöjen kattojärjestön Nytkiksen pääsihteeri Johanna Pakkasen mukaan sovittelu lähisuhde- ja erityisesti parisuhdeväkivaltarikoksissa pitäisi kieltää laissa. Sovittelua on kritisoinut myös esimerkiksi ihmisoikeusjärjestö Amnesty.

– Sovittelun ideahan on, että siinä on kaksi tasavertaista henkilöä. Yleensä parisuhdeväkivallassa on kyse kokonaisvaltaisesta kontrollista ja väkivalta on toistuvaa. Pelkona on, että väkivalta jatkuu myös sovittelun jälkeen, Pakkanen sanoo.