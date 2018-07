Lainsäädäntö ja talkoot apuna – haitallisten vieraslajien leviäminen Suomen luontoon yritetään pysäyttää

Helsingin Lammassaaressa kitkettiin tiistai-iltana jättipalsamia talkoovoimin. Tarkoitus on pysäyttää haitallisen vieraslajin voittokulku. Ainakin osalle talkooväestä jättipalsami on ennestään tuttu laji.

Uusia lajeja torjuttavien listalle

– Jos niitä on omassa pihassa, niin kyllä ne pitää poistaa. Jos laji on päässyt leviämään, niin sekin on maanomistajan vastuulla. Kotipuutarhurin on tärkeä tietää, ettei dumpata puutarhajätettä luontoon, koska se lähtee sieltä elämään omaa elämäänsä, huomauttaa Allergia-, iho- ja astmaliiton hankekoordinaattori Tiina Parkkima.