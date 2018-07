Jopa 33 asteen megahelle korventaa Suomea tänään – Etelä-Suomessa trooppisia yli 20 asteen öitä: Katso paikkakuntasi ennuste

– Ylimmät lämpötilat voivat olla 32–33 astetta. Alkuviikko on kuumin, mutta loppuviikosta sää voi vielä yltää yhtä kuumiin lämpötiloihin.

Alkuviikko on pääosin aurinkoinen, ja sadekuurojen mahdollisuus on hyvin vähäinen.

– Loppuviikolla voi sadekuuroja tulla hieman herkemmin, mutta niitäkin vain paikallisesti. Loppuviikosta on myös pilvisempää, eivätkä lämpötilat nouse enää niin ylös.

Trooppisia öitä ja tukalaa hellettä

Lämpöä kulkeutuu kaakosta Etelä-Venäjältä. Suomessa yöt ovat paikoin trooppisia. Trooppisesta yöstä on kyse silloin, kun lämpötila ei laske yölläkään alle 20 asteen.

Ilmatieteen laitos on antanut varoituksen erittäin tukalasta helteestä, jossa päivän ylin lämpötila on 30 astetta ja päivän keskilämpötila on 24 astetta.