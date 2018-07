Lännen Media: Alle 10 kansanedustajaa on tehnyt vaalikaudella lahjailmoituksia – laiminlyönnistä ei sanktioita

Lisäksi rekisteriin pitäisi ilmoittaa matkat, jolle kansanedustaja on osallistunut mutta ovat jonkin muun tahon kuin eduskunnan maksamia. Lomamatkoja tämä ei koske.

Lahjarekisterin tarkoitus on lisätä kansanedustajan työn läpinäkyvyyttä. Lännen Media kävi läpi tällä vaalikaudella tehdyt lahjailmoitukset. Ilmoituksia on toistaiseksi tehty kaikkiaan 13, ja niitä on jättänyt yhdeksän kansanedustajaa.