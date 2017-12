Lännen Media: Turvapaikanhakijoille tietoa Suomesta videoilla – ongelmana luku- ja kirjoitustaidottomat

Videosta tulee osa turvapaikanhakijoille pakollisen yhteiskuntakurssin aineistoa. Videoille on kysyntää, sillä osa turvapaikanhakijoista on luku- ja kirjoitustaidottomia. Perinteisesti materiaali on ollut kirjallista. Videoiden sisältö keskittyy perus- ja ihmisoikeuksiin, rikoksiin ja rangaistuksiin sekä poliisin toimintaan.