Länsi-Niilin virus leviää hyttysten välityksellä suosituissa Euroopan lomakohteissa – matkailijat eivät saa luovuttaa verta kuukauteen

– Tuolloin näillä alueilla jyllää Länsi-Niilin virusepidemia. Lainsäädännön mukaan tuolloin verenluovuttajan pitää odottaa 28 vuorokautta eli neljä viikkoa, mikä on viruksen itämisaika, kertoo verenluovutuksen erikoislääkäri Susanne Ekblom-Kullberg SPR:n Veripalvelusta.

Länsi-Niilin viruksen takia karenssi verenluovutuksessa on ollut olemassa EU:n alueella jo kymmenkunta vuotta. Virus tuli alun perin tunnetuksi Pohjois-Amerikassa, jossa se aiheutti ja aiheuttaa edelleen tartuntoja kesäisin ja syksyisin.

Tartuntoja Kreikassa ja Italiassa



– Ensimmäiset ihmisiin tarttuneet virukset on raportoitu viime viikolla Kreikasta ja Italiasta. Me emme SPR:ssä kuitenkaan voi päivittää listaa viikoittain, vaan katsomme, mikä tilanne on ollut esimerkiksi viime vuonna tai kolmena edellisenä vuonna, joten asetamme varoalueen sen mukaisesti, kertoo Ekblom-Kullberg.