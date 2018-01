Länsimetron kuljettaja Ilta-Sanomissa: Aiheuttaa yllättäviä oireita, matkustamossa oksentelevat lapsetkin

HKL:n liikennöintiyksikön johtaja Arttu Kuukankorpi kertoo, että ongelma on tiedossa.

– Kuljettajilta on saatu jonkin verran viestiä ja työterveys on selvittänyt, että oireet johtuvat paineenvaihtelusta. Oireet ovat vähän vastaavia kuin lentokoneessa matkustettaessa, mutta se ei ole mitenkään vaarallista. Paineenvaihtelu on pienempää kuin lentokoneessa, Kuukankorpi sanoo Ilta-Sanomille.