Länsimetron matkustajamäärät olleet tiedotettua pienempiä – järjestelmä laski osan matkustajista kahtena

Metron uusilta asemilta on matkustettu arkisin päivittäin keskimäärin 50 000 kertaa sen jälkeen, kun Espoon ja Lauttasaaren uudet bussilinjat on otettu käyttöön. Uusista asemista vilkkain on ollut Matinkylä 18 000 matkustajallaan vuorokaudessa. Määrä on ennusteiden mukainen.