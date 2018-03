Lapset joutuivat laturaivon kohteeksi, hiihtäjä huitoi sauvalla – ”Käsittämätöntä, kuinka aikuinen voi käyttäytyä näin”

Noin kahdeksanvuotiaat lapset olivat Salosen mukaan reagoineet tapahtumaan aluksi hämmästyksellä, mutta rauhoittuneet aikuisten seurassa varsin pian. Oppilaitten vanhempia on rohkaistu tekemään rikosilmoitus miehen toiminnasta.



– Hiihtäjä on meille täysin tuntematon. Sekä vanhemmat että me olemme olleet yhteydessä poliisiin, josta todettiin, että tapauksessa täyttyvät lievän pahoinpitelyn tunnusmerkit, Salonen sanoo.



Tapaus on Salosen mukaan ensimmäinen laatuaan.