Lapsiasiavaltuutettu: Joka seitsemäs 10–11-vuotias poika on altistunut huumeille –"Nuorimmat välittäjät ovat noin 13-vuotiaita"

– Lasten ja nuorten huumeiden käyttö on pysynyt melko tasaisena viime vuosien aikana. Noin 8–9 prosenttia 8. ja 9. luokan oppilaista on käyttänyt huumeita. Riski lisääntyvälle käytölle on. Mitä aikuiset edellä, sitä lapset perässä.

– Alkuun lasten ja nuorten kanssa on rehellisesti puhuttava huumeista ja siitä, mitä he muun muassa Kouluterveyskyselyssä tuovat esille. On pidettävä huolta, että päihdepalveluja on saatavilla hyvin. Lisäksi nuorisotyöhön ja koulupoliisitoimintaan on satsattava, hän toteaa.