Lapsiasiavaltuutettu: Lapsille on voitava sanoa ei, jos leirikouluun ulkomaille ei päästä

– Kymmenesosa meidän lapsistamme elää pienituloisissa perheissä. Näiden lasten osalta se erityinen kysymys juuri on, Kurttila sanoo.

Kurttila muistuttaa, että vanhemmat ja lapset tekevät paljon talkootyötä koulun retkien ja aktiviteettien puolesta. Se on myönteinen asia.

OAJ:n erityisasiantuntija Jaakko Salo sanoo, että kaikenlainen talkootoiminta on luonnollisesti sallittua.

– Oleellinen juttu on se, että kaikenlainen rahankeruu on oltava oppilaille ja haidän vanhemmilleen täysin vapaaehtoista. Käytännössähän se ei sitä ole, jos esimerkiksi lähetetään karhukirjeitä tai luokkatoimikunta seuraa kuka on maksanut ja kuka ei, Salo muistuttaa.