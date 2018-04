Lasten altistuminen pornolle on yleistä ja voi tuottaa pitkäkestoisia traumoja – lapsi ei ymmärrä pornon olevan näyteltyä

Miten keskustella lapsen kanssa pornosta? Aikuisen tulee aina puuttua pornon katseluun. Pornon näyttäminen lapselle voi täyttää lapsen seksuaalisen hyväksikäytön tunnusmerkistön.

Seksistä kiinnostuminen on luonnollista. Lapselta kannattaa kysyä suoraan, onko hän nähnyt netissä ahdistavaa, pelottavaa tai ihmetystä aiheuttavaa materiaalia tai esimerkiksi alastomuutta sisältäviä kuvia tai videoita.

Seksuaalisuudesta puhuminen kannattaa aloittaa myönteisesti ja ikätasoisesti jo ennen kouluikää.

Lasta voi ohjeistaa sulkemaan ahdistavat videot, nettiselaimen tai vaikka läppärin kannen, ja kertomaan aikuiselle jos törmää netissä ahdistaviin sisältöihin.

Mannerheimin lastensuojeluliiton mukaan pornoa nähnyt lapsi tarvitsee aikuiselta tukea, sillä porno voi jäädä ahdistamaan mieltä pitkäksikin aikaa. Kannattaa muistaa, että lapsi ei ymmärrä, mistä seksissä on kyse.

Vaikka asiasta voi olla kiusallista puhua, rauhallinen, asiallinen suhtautuminen ja asiasta puhumiseen kannustaminen on tärkeää.

. Hyvä hetki keskustella vaikeasta asiasta lapsen kanssa on usein sellainen, jolloin puuhataan samalla jotain muuta. Silloin puheenaiheen voi vaihtaa välillä helposti muuhun. Asiasta puhuminen voi olla lapselle hankalaa.

Jos lapsi on nähnyt pornoa, lapselta voi kysyä minkälainen olo hänelle tuli sivujen näkemisen jälkeen ja mikä jäi siitä eniten mieleen. Jäikö mieleen joku asia, jota lapsi haluaisi kysyä vanhemmalta? Tuleeko jokin lapsen näkemä asia hänen mieleensä yhtäkkiä esimerkiksi koulupäivän aikana?

Lapselle kannattaa aina kertoa, että seksissä on tärkeää hellyys ja toisen kunnioittaminen, eikä siihen saa kuulua minkäänlaista pakottamista.