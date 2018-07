Lastensuojelun hinnassa huimat erot – Turussa lähes kaksinkertaiset kustannukset Ouluun verrattuna

– Oulun yksi ero toisiin suuriin kaupunkeihin on se, että meillä on todella suuri perhehoitosysteemi. Muualla käytetään enemmän laitoshoitoa. Perhehoitajia meillä on noin 240, kertoo vs. palvelupäällikkö Marja Kylmäluoma Oulun lastensuojelusta.