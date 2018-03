Lastentarhanopettajien palkasta syntyi kiivas keskustelu – "Tapelkaa vaan hyvät naiset keskenänne, näin palkat eivät ikinä nouse!"

Aihe on puhuttanut valtavasti myös MTV Uutisten lukijoita. Kommentteja ja palautteita jutuista on tullut satoja.

Suuri osa kommentoijista on sitä mieltä, että lastentarhanopettajien palkkaa olisi syytä nostaa.

"En halua yhtään enempää veroja maksaa. Maksakoon ne, joilla lapsia on."

"Koko henkilökunta, joka lapsia syöttää, hoitaa ja leikittää, on päiväkodissa tärkeitä, hyvin tärkeitä ja ansaitsevat kunnon palkan!"

"Kiitos ja kumarrus kaikille lasten hoitajille koulutuksesta riippumatta. Aina he jaksavat hoitaa, pukea, opastaa, neuvoa jne näitä kullannuppuja. Ovat varmaan palkkansa ansainneet, toivottavasti tasapuolisesti paremmankin."

"Pukija olkoon nyt kuka tahansa , mutta lasten pukeminen, varsinkin kiukuttelevan, on täyttä työtä! Kaikki päiväkodissa tai tarhassa työskentelevät ovat palkkansa ansainneet!"

– Kyllä yliopiston käyneelle tulee maksaa enemmän kuin ammattikoulun ja se nyt on ihan fakta. Itse olen amk:n käynyt ja olin todella yllättynyt, kuinka pieni on lastentarhanopen palkka suhteessa muihin opettajiin, kertoo Marja.

Lisämaksuja vanhemmilta?



Merja on yksi heistä, jotka perustelevat parempaa palkkaa vaativalla työllä.

– Lastentarhanopettajan työnkuva on muuttunut selvästikin vaativammaksi vuosien myötä. Pitää myös muistaa, että he tekevät tärkeää työtä lasten kanssa, joka heijastuu pitkälle tulevaisuuteen.

Kenen työ on tärkeää?

– No ei enempää tarvii! Lastenhoitajat sen hoitotyön tekee! Lähihoitajat, ym heille kunnon palkka! Kuten myös perhepäivähoitajille, vaatii Tiina.

Anjan mukaan lastenhoitajilla on päiväkodin arjessa raskaampi työ kuin lastentarhanopettajilla.

"Ei tapella roposista ja huomiosta"

Keskustelun sävy on aiheuttanut myös ihmetystä siitä, miten naisvaltaisten alojen palkkauksesta pitäisi sitten keskustella. Moni ilmaisee turhautumisensa juupas-eipäs-väittelyn piirteitä saaneeseen kommentointiin.

– Ihmetyttää, miksi puhe lto:n palkoista pitäisi tyrehdyttää lastenhoitajien kunnioittamiseksi. Lastenhoitajillakin on ihan naurettava palkka, mutta se ei taatusti nouse niin kauan, kun lastentarhanopettajatkin saa noin vähän. Yhdessähän alan palkkaukseen pitäisi puuttua eikä tapella niistä roposista ja huomiosta, Tanja Helena ihmettelee.

– Tämä on juuri tyypillistä. Keskustelu kääntyy kiistelyksi siitä kuka pukee kurahousut. On monia ammattiryhmiä päiväkodeissa, sairaaloissa, ensikodeissa, palolaitoksissa jne, jotka ansaitsisivat enemmän palkkaa ja kiitosta työstään. Kiitos kaikille heille arjen sankareille, sanoo Kati.

Kirstin mukaan keskustelu on lähinnä surullista.

– Voi kun on surullista luettavaa. Heti ollaan tukkanuottasilla työntekijäryhmien kesken. Toki malli on saatu alan liittojen toiminnasta mutta epätoivottavaa se kuitenkin on. Olisipa hienoa nähdä se päivä, jolloin varhaiskasvatusalan liitot tekisivät yhteistyötä niin paljon että koko varhaiskasvatus menisi yhteistuumin ja ketään sorsimatta lakkoon kunnes saataisiin se tonni lisää peruspalkkaan, haaveilee Timo.