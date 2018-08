Leena pyysi tiliotteita kuuden vuoden ajan turhaan – EU:n tietosuoja-asetus rohkaisi kysymään vielä kerran: "Eniten huolestuttaa se, jos en olekaan yksittäistapaus?"

Leena Mäkijärvi on vuodesta 2013 alkaen tähän päivään saakka pyytänyt kahta tiliotetta, saldotodistusta ja panotositetta – tuloksetta. Viimeksi hän tarkisti heinäkuun viimeisenä päivänä, että olisiko hän saanut pyydetyt asiakirjat, mutta turhaan.

Pankkisalaisuus sitoo pankkia

Sähköpostikeskusteluiden mukaan pankki on pyydetyt paperit antanut. Mäkijärven mukaan hän on kuitenkin saanut vain selvityksiä tiliotepyynnöstä, ei itse tiliotteita.

Nooa Säästöpankin toimitusjohtaja Esa Jäntti toteaa MTV Uutisille, että pankkisalaisuus sitoo pankkia, eikä yksittäisten asiakkaiden asioita voida tai haluta kommentoida. Perustoimintaperiaate kuitenkin on, että itseään koksevat tiedot luovutetaan pankista kyllä kysyjälle.

– Meillä oli jo ennestään vahva tietosuojalaki ja nyt on tullut vielä voimaan EU:n yhteinen tietosuoja-asetus. Asiakas voi tosiaan pyytää meiltä tietoja. Joko tulemalla itse konttoriin tai verkkopankin kautta tunnistautumalla. Tunnistautuminen vaaditaan aina. Asiakas voi pyytää omia henkilötietojaan ja tarkastaa mitä tietoja pankissa on hänestä, Jäntti sanoo.

Tiedot säilytetään luotettavasti

Jos asiakassuhde on pitkä, niin dataa voi olla pitkältäkin ajalta.

– Kun asiakassuhde on olemassa, niin tiedot säilytetään. Jos asiakassuhde päättyy, niin siinä on oma aikansa, ennen kuin tiedot katoavat. Jos siellä on lainsäädännöllisesti jonkinlaisia prosesseja tai tositteita, niin voidaan säilyttää pidempäänkin.