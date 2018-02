Legendaarinen Cumulus-ketju historiaan – Suomen matkailubisnes takoo uusia ennätyksiä

Cumuluksista Scandic-hotelleja

Pohjoismainen hotellialan edelläkävijä Scandic osti Restelin koko hotelliliiketoiminnan joulukuun lopussa.

Kaupassa Scandic osti 35 Cumulus-hotellia.

Ensimmäinen Cumulus-hotelli muutettiin Scandiciksi tänään. Loput muutetaan juhannukseen 2018 mennessä. Samalla nimet vaihdetaan Scandic-brändin mukaisiksi.



Scandic on pohjoismainen hotellialan edelläkävijä, joka on perustettu 1960-luvulla Ruotsissa, ja jonka pääkonttori on Tukholmassa.