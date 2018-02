Lehmiä ja emakkoja voi pitää viikkokausia paikallaan – ”Poikkeussäännöt vesittävät eläinsuojelulain”

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.) huomauttaa, että eläinten hyvinvoinnista ollaan nykyään yhä kiinnostuneempia, mutta lainsäädännössä on edettävä maltilla.

Uudella eläinsuojelulailla on pyritty uudistamaan eläinten suojelua niin, ettei kyse olisi ainoastaan siitä, ettei eläimille saisi tuottaa kipua, vaan pyrittäisiin eläinten hyvinvointiin kokonaisuutena.

Pyrkimys on hyvä, mutta erilaiset poikkeussäännöt vesittävät sen, toteaa Suomen Eläinsuojeluyhdistysten Liiton puheenjohtaja Kati Pulli.

"Paremman hyvinvoinnin suuntaan on menty muutenkin jo pitkään"

– Tuottajapuolella on menty tähän suuntaan jo pitkään. On tehty selvitystyötä siitä, miten voitaisiin tehdä paremmin ja tuottajat ovat erittäin sitoutuneita siihen, että eläimistä pidettäisiin erityisen hyvää huolta.

Leppä muistuttaa, että eläinten hyvinvoinnin takaaminen edellyttää maatalousyrittäjiltä uusia investointeja. Asiassa on edettävä maltilla.

Pulli huomauttaa, että Ruotsi on jo toipunut notkahduksesta ja että yleensä hyvinvoiva eläin tuottaa paremmin.

– Monesti MTK viittaa Ruotsiin varoittavana esimerkkinä, että siellä on korkeammat hyvinvointisäädökset ja että omavaraisuus on kärsinyt siitä ja tulee tuontilihaa. Mutta kun asiaa kysytään ruotsalaisilta tuottajilta, he ovat hyvin tyytyväisiä.