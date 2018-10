Lentokenttätyöntekijä irtisanottiin työasuun kiinnitetyn Roosa nauhan takia – työtoverit järjestivät Helsinki-Vantaalla ulosmarssin

– Ulosmarssissa on mukana arviolta 20-30 henkilöä. He marssivat irtisanotun työntekijän puolesta ja työnantajan henkilöstopolitiikkaa vastaan, kertoo Ilmailualan unioni IAU ryn: varapuheenjohtaja Pekka Kähkönen.

Ulosmarssi järjestettiin perjantaina irtisanotun työntekijän puolesta. Marssiin osallistuneiden on tarkoitus palata takaisin töihin kello 16.30.

Taustalla on kiista perjantaina irtisanotun työntekijän työasuunsa kiinnittämästä Roosa nauha -rintamerkistä.

Kiista rintamerkistä äityi potkuihin

– Meillä on hyvin selkeät ohjeistukset siitä, minkälaisia työasumme ovat. Toistuvista huomautuksista ja keskusteluista huolimatta kyseinen henkilö jatkoi ohjeidenvastaista toimintaa ja lopulta päädyttiin tähän ratkaisuun, kertoo Airpro Oy:n toimitusjohtaja Janne Hattula.

– Työasuihin ei saa kiinnittää mitään ylimääräistä ja isojen korujenkin käyttö on kiellettyä. Näihin puuttuessa ei oteta kantaa siihen, mikä merkki tai koru on kyseessä. Tasapuolisesti pyrimme poistamaan näitä, hän kertoo.

"Ikävää, että asiaa puidaan yhden kampanjan kautta"

– Tapaus on käsitelty kuten kaikki muutkin tapaukset. Ikävää, että tässä tapauksessa juuri Roosa nauha on noussut julkiseen keskusteluun ja asiaa puidaan yhden kampanjan kautta. Alkuperäinen syy on kuitenkin se, noudatetaanko tässä yhteisiä pelisääntöjä vai ei, Hattula kommentoi.